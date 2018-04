EUA podem enfrentar temporada agitada de tornados em 2012

Apesar de ser impossível prever se haverá uma repetição da série de tornados com muitas mortes de 2011, a empresa de previsão do tempo Accuweather.com disse esta semana que provavelmente haverá mais tornados do que o normal espalhados pelos Estados Unidos.

A mudança climática está indiretamente ligada a essa previsão porque tempestades fortes causam condições favoráveis a formação de tornados, e as tempestades fortes podem ser provocadas pela temperatura mais quente que o normal das águas do Golfo do México, de acordo com Paul Walker, meteorologista do Accuweather.

Os tornados causaram 28,7 bilhões de dólares em prejuízo aos Estados Unidos em 2011, além das mais de 550 mortes, de acordo com o Centro Nacional de Dados Climáticos dos EUA.

O alto número de mortos e os graves danos do ano passado ocorreram principalmente porque alguns dos tornados mais violentos ocorreram em áreas bastante povoadas, como Joplin, no Missouri, e Birmingham, no Alabama, disse Walker.