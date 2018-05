EUA preparam indiciamento contra militares de vídeo polêmico

WASHINGTON - O Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos deu nesta sexta-feira, 13, o primeiro passo formal para o possível indiciamento de quatro militares que apareceram num vídeo urinando sobre os cadáveres de combatentes do Taleban.

Os fuzileiros nomearam um oficial para comandar a investigação e decidir sobre eventuais indiciamentos contra os quatro homens, que já foram todos identificados, disse à Reuters um oficial que pediu anonimato.

Nenhum dos suspeitos foi detido, e pelo menos dois continuam atuando na unidade envolvida no vídeo, o 3º Batalhão do 2º Regimento de Fuzileiros Navais, com sede na Carolina do Norte, disse uma segunda fonte à Reuters. Esse batalhão serviu na província afegã de Helmand entre março e setembro de 2011, acrescentou a fonte.

O general James Amos, comandante dos Corpo de Fuzileiros, disse em nota nesta sexta-feira que "não haverá descanso enquanto as acusações e os fatos que as cercam não forem resolvidos".

O vídeo, divulgado no YouTube e outros sites, e mostrado por vários canais de TV, mostra os quatro militares em farda camuflada, urinando sobre três cadáveres. "Tenha um bom dia, amigo", brinca um deles. Outro faz uma piada obscena. A Reuters não conseguiu verificar se os mortos eram realmente combatentes do Taleban, mas os fuzileiros dizem que o vídeo parece mostrar "vários insurgentes mortos".

O presidente afegão, Hamid Karzai, exigiu uma investigação sobre o "desumano" comportamento dos soldados, e recebeu um telefonema de desculpas do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Leon Panetta.

É provável que outras pessoas além dos quatro soldados sejam indiciados pela profanação dos cadáveres, inclusive o indivíduo que filmou a cena, e outras pessoas que estivessem presentes fora do campo da câmera. Os fuzileiros disseram que a investigação será comandada pelo general de divisão Thomas Waldhauser, chefe do Comando Central do Corpo de Fuzileiros Navais.

O vídeo deve acirrar o sentimento popular antiamericano no Afeganistão, e especialistas dizem que ele pode perturbar os esforços de reconciliação no país, embora o Taleban tenha descartado na quinta-feira que o ainda incipiente processo de paz com o governo esteja ameaçado. Por enquanto, as imagens tiveram repercussão limitada no Afeganistão, onde apenas uma minoria tem acesso a eletricidade, e a Internet é privilégio de uma minúscula elite urbana.