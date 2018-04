EUA protestam após queima de embaixada em Belgrado Os Estados Unidos reagiram com indignação na quinta-feira ao incêndio e saque em sua embaixada em Belgrado, provocados por manifestantes contrários à independência de Kosovo. "Estou ultrajado com este ataque da turba," disse o embaixador norte-americano na ONU, Zalmay Khalilzad, que deve pedir ao Conselho de Segurança uma nota de condenação ao incidente. Mais tarde, uma autoridade norte-americana que não quis ter seu nome revelado, disse que foi encontrado um corpo carbonizado na embaixada e que todos os funcionários norte-americanos foram contactados. Essa autoridade não tinha informações sobre a identidade e nacionalidade da vítima fatal. A violência atingiu também outras embaixadas, além de bancos e lojas, e deixou uma marca negativa na manifestação convocada pelo governo contra a independência de Kosovo, da qual participaram cerca de 200 mil pessoas, inconformadas com a perda de uma região considerada o berço simbólico da pátria. "Enquanto vivermos, Kosovo será Sérvia", disse o primeiro-ministro Vojislav Kostunica à multidão num palanque armado em frente ao prédio que abrigou o Parlamento da antiga Iugoslávia. "Não estamos sozinhos na nossa luta. O presidente (russo, Vladimir) Putin está conosco", afirmou ele. Essa foi a maior manifestação popular na Sérvia desde outubro de 2000, quando uma multidão invadiu o mesmo edifício para depor o ditador Slobodan Milosevic. Em 1999, também houve uma grande concentração em protesto contra os bombardeios da Otan. Na quinta-feira, havia um clima de abatimento entre os sérvios de todas as idades, que ouviam discursos, melancólicas canções patrióticas e poemas sobre Kosovo, onde hoje a população é de maioria étnica albanesa. Não havia polícia por perto na hora do ataque à embaixada. A tropa de choque, com cerca de 200 homens, só chegou meia hora depois, usando gás lacrimogêneo e cassetetes e prendendo arruaceiros. A imprensa local disse que 60 pessoas ficaram feridas, inclusive 15 policiais. Algumas pessoas saíram sangrando. O prédio já estava interditado desde que foi apedrejado por manifestantes no domingo, dia em que Kosovo declarou independência, após nove anos sob administração da ONU. Depois da confusão, a polícia isolou todo o bairro das embaixadas, que fica a poucas centenas de metros da manifestação oficial. O presidente Boris Tadic pediu que os manifestantes "protestem calmamente". Em pronunciamento pela TV, ele afirmou que os distúrbios "só mantêm Kosovo afastado da Sérvia". Os ativistas --muitos com os rostos cobertos-- haviam destruído duas guaritas e atacaram o prédio com paus e barras metálicas. Quebraram as grades das janelas e arrancaram um corrimão da entrada, usando-o para forçar a entrada. Um homem saltou até o primeiro andar, rasgou a bandeira norte-americana e chegou a hastear a bandeira sérvia. Outras pessoas pulavam sobre a varanda, enquanto no jardim cerca de mil pessoas aplaudiam e gritavam "Sérvia". Houve uma coluna de fumaça preta na embaixada. Documentos e cadeiras foram atirados pelas janelas. Os bombeiros controlaram as chamas logo depois de a multidão ser dispersada. (Reportagem adicional de Matt Robinson na fronteira entre Kosovo e Sérvia, Olja Stanic em Banja Luka, Ksenija Prodanovic em Belgrado)