EUA querem melhor relação com América do Sul, apesar de Chávez Os Estados Unidos buscam melhores relações com a América do Sul, apesar da agressividade do governo venezuelano, disse na segunda-feira o líder da maioria democrata no Senado dos EUA, Harry Reid, durante visita ao Paraguai. Reid lidera uma delegação bipartidária de sete membros que iniciou no fim de semana uma visita a Paraguai, Colômbia, Guatemala e México. "Entendemos que o presidente [da Venezuela, Hugo] Chávez esteve no mundo todo falando mal dos Estados Unidos e também insultou o nosso próprio presidente, o nosso próprio país", disse Reid em entrevista coletiva no Congresso paraguaio. "Entretanto, olhamos nossos vizinhos do sul de modo a formar melhores relações. Queremos a influencia dos Estados Unidos para integrar o Hemisfério Sul. Por isso estamos aqui." Chávez, que diz liderar em seu país uma revolução até o socialismo do século 21, já chamou o presidente norte-americano, George W. Bush, de assassino, genocida, burro e diabo. "Nosso enfoque, e sempre dissemos, é que não importa o que faz o sr. Chávez. O importante é que temos aqui uma boa relação, que estamos ajudando como podemos", disse por sua vez o embaixador dos EUA em Assunção, James Cason. Além de Reid, a delegação é formada também pelos senadores democratas Jeff Bingaman, Kent Conrad, Byron Dorgan e Robert Menéndez e pelos republicanos Thad Cochran e Mike Crapo. Na terça-feira, os parlamentares visitarão a Tríplice Fronteira, região -- que inclui Foz do Iguaçu -- onde os EUA suspeitam haver atividade terrorista islâmica. "Queremos saber o que se fez no passado, o que se está fazendo e o que mais se pode fazer. Queremos ter uma melhor idéia do que está acontecendo em temas como corrupção, também a possibilidade de que se formem organizações terroristas nessa área. Nós queremos ser parte da solução, não parte do problema", acrescentou o senador democrata. Em Assunção, a delegação visitou a residência oficial do presidente Nicanor Duarte Frutos e também esteve com autoridades dos poderes Legislativo e Judiciário. (Por Mariel Cristaldo, texto de Daniela Desantis)