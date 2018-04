EUA querem ver recomendação da OEA acatada pelo Haiti--Hillary

Ela fez o comentário a repórteres em seu avião ainda em Washington, antes de partir para o Haiti, onde terá encontros com líderes e autoridades eleitorais a respeito do impasse sobre os resultados da caótica eleição de 28 de novembro no pobre Estado caribenho.

Especialistas da OEA recomendaram que o candidato e músico popular Michel Martelly seja incluído nos segundo turno no lugar do candidato governista Jude Celestin.

"Deixamos muito claro que apoiamos as recomendações da OEA e que gostaríamos de vê-las acatadas", disse Hillary.

Questionada sobre a possibilidade de reduzir o apoio norte-americano ao país devastado pelo terremoto do ano passado se o impasse eleitoral não fosse solucionado, Hillary disse: "Nós não estamos falando nada disso. Temos um profundo comprometimento com o povo haitiano".

(Reportagem de Arshad Mohammed)