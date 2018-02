EUA questionam declarações nucleares do Irã

"O Irã tem feito uma série de declarações...baseadas na política, não na física", disse Gibbs.

Horas antes, o presidente Mahmoud Ahmadinejad disse em um evento por ocasião do aniversário da Revolução Islâmica de 1979 que o Irã já é capaz de enriquecer urânio a mais de 80 por cento, aproximando-se do grau que especialistas dizem que é necessário para uso em armas.

Nesta semana, o Irã anunciou que começou a enriquecer urânio a 20 por cento, para uso em um reator de pesquisas.

Gibbs disse também que o Google e outros serviços da Internet foram "desligados" no Irã. P.J. Crowley, porta-voz do Departamento de Estado, afirmou que o Irã parece desejar um bloqueio "quase total" no fluxo de informações dentro do país.

Ele afirmou ter recebido relatos de que a rede de telefones, as mensagens de texto, as TVs por satélite e a Internet estariam grampeadas.

Uma fonte ligada à Microsoft disse que a empresa não notou nenhuma alteração no seu serviço de emails Hotmail no Irã.

(Reportagem de Ross Colvin, Bill Rigby e Arshad Mohammed)