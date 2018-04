EUA registram mais 18 casos de meningite após injeções de esteroides

Um total de 137 pessoas foi atingido com uma rara meningite fúngica em 10 Estados norte-americanos desde o início do surto, de acordo com a contagem mais recente do centro. Na terça-feira eram 119 casos.

Mais cinco casos de meningite foram descobertos no Estado do Tennessee, o mais afetado, elevando o total de vítimas para 44 naquele local. Michigan, Indiana e Virginia tiveram mais três casos cada.

O surto alarmou as autoridades sanitárias dos Estados Unidos e chamou a atenção para as regulações de empresas do setor farmacêutico, como aquela que produziu os esteroides, a New England Compounding Center, em Framingham, Massachusetts.

O esteroide é usado como um analgésico, normalmente para aliviar dores na coluna, e pode ter sido injetado em 13.000 pacientes, disseram autoridades.

A meningite é uma infecção das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinal. Pacientes mostram uma variedade de sintomas, incluindo fortes dores de cabeça e febre.

(Reportagem de Greg McCune)