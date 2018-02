EUA retomam conversas sobre direitos humanos com a China Os Estados Unidos foram cautelosos ao apoiar, na terça-feira, a retomada do diálogo sobre direitos humanos com a China, congelado desde 2002. As conversas acontecem meses antes das Olimpíadas de Pequim, em agosto, e semanas depois dos violentos combates no Tibete e da consequente repressão que gerou críticas da comunidade internacional. Mas uma importante autoridade norte-americana se mostrou preocupada com os relatos de que autoridades chinesas tenham ordenado a ativistas que não falem com representantes dos Estados Unidos durante o encontro, que durará dois dias, em Pequim. David Cramer, secretário assistente de Estado para a Democracia, Diretos Humanos e Trabalho, disse a repórteres que estava preocupado com a "informação de que as pessoas... ficariam em prisão domiciliar e não participariam dos encontros conosco". "Entramos em contato com as autoridades chinesas e pedimos para que elas avaliem estas informações", disse Kramer na terça-feira. A China deteve vários dissidentes importantes às vésperas das Olimpíadas, incluindo o ativista anti-Aids Hu Jia, preso no mês passado por incitar a subversão. A China desistiu dos encontros em 2004, depois que Washington pediu a um órgão da ONU que condenasse o abandono dos direitos humanos por parte do Estado chinês, mas, em fevereiro, concordou em retomar o diálogo. "Os direitos humanos são uma fonte de tensão em nosso relacionamento e queremos transformá-los em um fator positivo", disse Kramer. Ele declarou ter se sentido encorajado pela atenção demonstrada pelas autoridades chinesas nas conversas desta semana, mas que ainda é muito cedo para saber se elas seráo bem-sucedidas. Kramer afirmou que os norte-americanos discutiram várias questões delicadas com os colegas chineses. "Pedimos mais informações sobre o número de detidos (no Tibete) e onde eles estão e... os problemas enfrentados pelos advogados que se ofereceram para representar os detidos, incluindo a ameaça de revogação de suas licenças", disse Kramer. As autoridades norte-americanas também pediram para que a China continue a conversar com o Dalai Lama. (Reportagem de Iam Ransom)