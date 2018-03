EUA se distanciam do Conselho de Direitos Humanos da ONU Os Estados Unidos ampliaram na sexta-feira sua distância em relação ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, afirmando que só irão participar dele em caso de "profundo interesse nacional." Sean McCormack, porta-voz do Departamento de Estado, disse que a decisão, tomada recentemente pela secretária de Estado Condoleezza Rice, reflete a desconfiança de Washington em relação a esse órgão de 47 países, no qual os EUA atualmente têm status de observador. "Nosso ceticismo a respeito do papel do Conselho de Direitos Humanos da ONU em termos de cumprir seu mandato e sua missão é bem conhecido. É um histórico bastante patético", disse McCormack a jornalistas. "Nós vamos nos envolver no Conselho de Direitos Humanos só quando acreditarmos que há questões de profundo interesse nacional perante ele [...]. Vamos adotar uma abordagem mais discreta", acrescentou. Fontes diplomáticas disseram que os EUA informaram discretamente aos seus aliados ocidentais na sexta-feira a intenção de abandonar o conselho. Desde que o conselho foi criado, há dois anos, os EUA nunca se candidataram a uma vaga, reservando-se o status de observador com direito a voz nas reuniões em Genebra. Em debate na sexta-feira a respeito de Mianmar, os EUA deixaram de se pronunciar a respeito dessa questão em que até agora sempre se envolviam, em mais um sinal do distanciamento. O Conselho de Direitos Humanos surgiu há dois anos para substituir a desacreditada Comissão de Direitos Humanos da ONU. Críticos dizem, porém, que o novo órgão está sob o controle de um bloco de países islâmicos e africanos, que se aliam a Rússia, China e Cuba para conseguir a maioria. "Ao invés de focar em algumas das reais e profundas questões de direitos humanos pelo mundo, ele realmente se transformou em um fórum que parece estar unicamente voltado a esmagar Israel", disse McCormack. (Reportagem de Sue Pleming e Stephanie Nebehay)