EUA se reúnem com autoridades iranianas por fundos para 'terror' Diferentemente da sua política habitual, uma autoridade do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos se reuniu com representantes em iranianos em Paris no mês passado, como parte de um encontro internacional para debater "financiamento ao terror", disseram autoridades norte-americanas nesta sexta-feira. Funcionário sênior do Departamento, Daniel Glaser obteve permissão do governo Bush para participar da reunião em 24 de janeiro, como exigido pela política dos EUA porque os contatos com o Irã normalmente são proibidos, afirmou uma autoridade, que falou sob condição de anonimato. Glaser foi um dos presidentes da reunião, junto de uma força tarefa italiana, na reunião que discutiu lavagem de dinheiro e formas de combater o financiamento ao terror. "Até onde eu saiba, eles não tiveram reunião um a um (com os iranianos)", disse a autoridade. "Foi algo acertado dentro do governo dos EUA de que Glaser poderia ir", acrescentou a fonte. O Departamento do Tesouro disse que a reunião foi iniciada pela força tarefa, um grupo de 34 países cujo propósito é lutar contra a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. O Irã não é membro do grupo. (Reportagem Sue Pleming)