EUA sugerem que reunião entre Karzai e Obama pode ser desmarcada

Intensificando a tensão entre os dois governos, o porta-voz da Casa Branca, Robert Gibbs, disse que Karzai tem feito declarações "perturbadoras" e "que causam confusão."

Pressionado por jornalistas a confirmar o encontro de 12 de maio, Gibbs disse: "Certamente avaliaremos quaisquer novas ou continuadas declarações que o presidente Karzai faça, com relação a se seria construtivo ter tal reunião."

Na semana passada, Karzai acusou embaixadas estrangeiras de participarem de uma fraude eleitoral no ano passado no Afeganistão e de estarem tentando enfraquecê-lo. No domingo, ele declarou a líderes tribais que as autoridades afegãs não deixariam que "estrangeiros" interfiram no seu trabalho.

Questionado sobre se Karzai ainda é considerado um aliado dos Estados Unidos, Gibbs se limitou a dizer que "Karzai é o líder democraticamente eleito do Afeganistão."

Inicialmente, o governo Obama tentou minimizar as declarações do presidente afegão, argumentando que elas se destinavam a agradar ao público interno. Nos últimos dias, porém, Gibbs e outros funcionários adotaram um tom mais duro.

"Não iremos hesitar em assegurar que o investimento notável que nossos homens e mulheres estão fazendo seja acompanhado de um tipo de governo que tem de funcionar a fim de dar segurança a partes de um país perigoso", afirmou Gibbs.

A Casa Branca antes havia se declarado frustrada em nome da opinião pública norte-americana, e evocou o sacrifício feito por famílias que enviam seus entes queridos para lutarem na guerra do Afeganistão.

Há mais de 120 mil soldados ocidentais no Afeganistão, sendo mais de 80 mil norte-americanos, número que deve subir para 100 mil neste ano.

(Reportagem adicional de Adam Entous)