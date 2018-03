EUA têm primeira lei que regula trabalho de domésticas

As empregadas domésticas do Condado de Montgomery, em Maryland, conquistaram um importante marco na história dos Estados Unidos. O Executivo deste condado assinou a primeira legislação do país que regula o emprego de babás e de funcionárias do lar. Após quatro anos de árduos esforços, vários grupos de empregadas domésticas e organizações aliadas conseguiram que o Executivo deste condado aprovasse a lei que, mediante um contrato escrito, especifica os direitos trabalhistas básicos das pessoas que exercem trabalhos domésticos por mais de 20 horas semanais. Para a organização Casa de Maryland, esta iniciativa é "o primeiro passo para o melhoramento nas condições trabalhistas, principalmente de mulheres que sofreram níveis extremos de abusos trabalhistas". Deste modo, horários, salários, tempo de férias e outros assuntos serão regulados a partir de 22 de janeiro de 2009, data de entrada em vigor da nova lei. A nova lei também protege os direitos das empregadas que residem na casa, que com a implementação da nova medida terão que dispor de seu próprio quarto e um "acesso razoável" ao banheiro, à cozinha e à área de serviço. A coordenadora da Casa Maryland Alexis De Simone disse à Agência Efe que esta lei beneficiará todas as partes, apesar de que "alguns setores, especialmente os de direita, apontem que este tipo de proteção trabalhista supõe o desemprego de muita gente". "Se há empregadores que não querem aplicar esta legislação, não trabalhar para eles é a melhor proteção para qualquer babá ou empregada doméstica", diz De Simone. Além disso, De Simone ressaltou que organizações de outras regiões do país, como no estado de Nova York e da Califórnia, também estão promovendo "uma forte luta para aprovar projetos de lei parecidos com este".