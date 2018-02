EUA transferem 4 de Guantánamo para Albânia e Espanha

O tunisiano Saleh Bin Hadi Asasi, o egípcio Sharif Fati Ali al Mishad e o líbio Abdul Rauf Omar Mohammad Abu al Qusin foram para a Albânia. O quarto preso, um palestino não identificado, foi para a Espanha, que havia dito estar disposta a receber até cinco detentos de Guantánamo.

O Departamento de Justiça afirmou que houve coordenação com Madri e Tirana para que as transferências "ocorressem sob as medidas de segurança e as consultas adequadas."

Ainda restam 188 suspeitos estrangeiros de terrorismo na prisão militar, que o presidente Barack Obama havia prometido desativar até janeiro -- prazo que foi descumprido devido a empecilhos jurídicos e políticos, o que inclui a relutância de outros países em receberem os presos, enquanto nenhum deles deve ser solto nos EUA.

(Reportagem de Jeremy Pelofsky e James Vicini)