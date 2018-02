EUA usam helicópteros pela primeira vez para atingir rebeldes do Estado Islâmico Os militares dos Estados Unidos estão usando helicópteros Apache contra os rebeldes do Estado Islâmicos no Iraque pela primeira vez, o que expõe os soldados a um risco maior de fogo partindo do solo enquanto ajudam as forças iraquianas a combater o grupo islâmico, que ocupou grandes porções do país.