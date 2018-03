EUA vão discutir Zimbábue em reunião do Conselho de Segurança Os Estados Unidos abordarão a possibilidade de aplicar sanções mais severas contra o Zimbábue no Conselho de Segurança das Nações Unidas, disse a secretária de Estado norte-americana, Condoleezza Rice, na sexta-feira. Rice disse, depois de uma reunião com ministros das Relações Exteriores do G8 em Kyoto, que há membros da comunidade internacional que acham que o Conselho de Segurança deve aplicar sanções contra o Zimbábue. "Queremos abordar a questão do Zimbábue no Conselho e vamos ver o que ele vai decidir fazer", disse. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, desprezou os pedidos internacionais para abandonar o segundo turno das eleições das quais a oposição já desistiu. A votação está agendada para esta sexta-feira. O líder opositor morgan Tsvangirai, que obteve mais votos do que Mugabe no primeiro turno em março, desistiu do segundo turno por temer violência e intimidações contra os seguidores de seu partido, o Movimento pela Mudança Democrática (MDC), por parte do ZANU-PF, partido de Mugabe. (Reportagem de Susan Cornwell)