EUA vão estabelecer presença em Teerã, diz jornal Os Estados Unidos vão anunciar em agosto a intenção de instalar uma presença diplomática em Teerã pela primeira vez em 30 anos, disse um jornal britânico na quarta-feira. De acordo com reportagem assinada pelo correspondente do Guardian em Washington, com base em fontes não-identificadas, diplomatas dos EUA ficarão permanentemente alocados em uma "seção de interesses", que funciona como uma espécie de embaixada, vinculada a um terceiro país, quando não há relações diplomáticas oficiais. Na semana passada, o ex-diplomata William Burns disse ao Congresso dos EUA que Washington avaliava a possibilidade de abrir uma seção de interesses em Teerã, mas que a decisão não havia sido tomada. Na quarta-feira, o governo norte-americano nomeou Burns para participar no fim de semana de negociações sobre o programa nuclear do Irã, para sinalizar a Teerã e a outros governos que Washington espera resolver esse assunto diplomaticamente. No domingo, o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, disse que o Irã levaria em conta uma eventual proposta dos EUA para abrir uma seção de interesses em breve. Os EUA romperam relações com o Irã na época em que estudantes radicais invadiram a embaixada e mantiveram 52 diplomatas como reféns durante 444 dias, logo depois da Revolução Islâmica de 1979. O Irã já mantém uma seção de interesses em Washington, vinculada formalmente à Embaixada do Paquistão e voltada para o atendimento à grande comunidade iraniana nos EUA. (Reportagem de Andrew Dobbie)