EUA vão permitir que cidadãos mandem celulares para Cuba O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, anunciará nesta quarta-feira uma mudança na política que proíbe os norte-americanos de mandar telefones celulares para seus familiares em Cuba, informou a Casa Branca. Bush, que fazia comentários sobre a ilha, vai anunciar que "estamos modificando nossos regulamentos para permitir que os norte-americanos mandem celulares para seus familiares em Cuba", disse Dan Fisk, diretor de assuntos do hemisfério ocidental do Conselho Nacional de Segurança. O governo do presidente Raúl Castro, que assumiu em fevereiro, após a renúncia do irmão, Fidel, começou a vender serviços para telefones celulares ao público em geral pela primeira vez no mês passado. Washington mantém um embargo contra a ilha comunista há décadas. (Reportagem de Tabassum Zakaria)