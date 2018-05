EUA vão recomendar medidas de segurança nas importações A administração Bush vai recomendar ações específicas em meados de novembro para melhorar a segurança nos alimentos e outros produtos importados pelos Estados Unidos, disse na sexta-feira o chairman de uma comissão governamental encarregada de estudar o tema. O secretário de Habitação e Serviços Humanos, Michael Leavitt, disse que vai discutir questões de segurança nas importações em visitas à China em pelo menos duas vezes antes do final deste ano. Os consumidores norte-americanos estão cada vez mais preocupados com as importações depois de uma inundação de produtos com defeitos provenientes da China, incluindo brinquedos, pastas de dente e frutos do mar. (Reportagem de Missy Ryan)