EUA vão retirar 5.000 homens do Iraque em dezembro O número de soldados dos Estados Unidos no Iraque será reduzido em cerca de 5.000 homens com a saída de uma brigada de combate da violenta província de Diyala no mês que vem, anunciaram oficiais militares norte-americanos neste sábado. A 3a. Brigada da 1a. Divisão de Cavalaria é a primeira brigada a não ser substituída por novos envios de tropas dos Estados Unidos desde que o comandante dos EUA no Iraque, general David Petraeus, anunciou planos de reduzir forças em cerca de 20.000 homens até julho de 2008, devido ao declínio da violência. No momento, há cerca de 162.000 soldados dos EUA no Iraque. Mesmo que a brigada esteja se retirando, o número de soldados dos EUA em Diyala aumentará. Unidades de outras localidades no país serão enviadas à província a nordeste de Bagdá. A 3a Brigada não é parte do reforço de 30.000 soldados enviado pelo presidente George W. Bush no primeiro semestre de 2007. Mas seu retorno marca a primeira grande retirada de homens enviados para impedir que o Iraque entrasse em uma guerra civil completa. "A retirada sem um novo envio reflete a melhoria da segurança no Iraque", disse em entrevista a jornalistas o porta-voz das Forças Armadas dos EUA, almirante Gregory Smith. "Se as condições permitirem, um total de cinco brigadas de combate será retirado ao longo dos próximos oito meses", disse Smith, explicando que uma brigada completa tem de 5.000 a 6.000 soldados. O coronel David Sutherland, comandante da 3a Brigada, disse na mesma entrevista que a situação em Diyala é bem diferente agora em comparação com 15 meses atrás. "Hoje, há esperança em Diyala", disse ele. Sutherland descreveu uma situação terrível no passado recente de Diyala, uma província controlada por militantes da Al Qaeda, com milícias apoiadas pelo Irã realizando atentados e membros do antigo partido Baath, de Saddam Hussein, chegando ao poder. Um governo problemático "com medo de trabalhar" e afetado pela corrupção minava ainda mais a ordem, disse ele, enquanto os habitantes careciam de serviços básicos. Mas os assassinatos, sequestros e atentados suicidas declinaram em Diyala em mais de 68 por cento desde abril, disse ele. Sutherland disse que as tropas dos EUA, em particular, foram bem-sucedidas contra a organização islâmica sunita al-Qaeda.