EUA vão treinar guarda presidencial palestina Funcionários da segurança diplomática dos EUA vão começar a treinar a guarda presidencial palestina este ano, num esforço para apoiar o governo do presidente Mahmoud Abbas, anunciou o Departamento de Estado no domingo. Sob um acordo assinado este mês pela secretária de Estado Condoleezza Rice e pelo primeiro-ministro palestino, Salam Fayyad, oficiais da guarda presidencial farão cursos e exercícios de proteção de figuras VIP com o Birô de Segurança Diplomática do Departamento de Estado. Rice visitou a Cisjordânia no início de agosto, seis semanas depois de o Hamas islâmico ter assumido o controle da Faixa de Gaza, para dar apoio a Abbas e seu governo do Fatah, além de promover uma conferência de paz no Oriente Médio apoiada pelos EUA neste ano. O treinamento dos guardas terá lugar entre o outono americano e o início de 2008 e faz parte dos esforços dos EUApara reforçar o setor de segurança palestina e a ordem, disse o Departamento de Estado em comunicado. O programa visa ajudar a Autoridade Palestina a "garantir segurança para a população palestina, combater o terrorismo, reforçar a confiança entre os partidos e, em última análise, satisfazer as necessidades de segurança de palestinos e israelenses." Os recursos para o treinamento de segurança fazem parte de uma verba de 80 milhões de dólares que a administração Bush prometeu para reforçar as forças de segurança palestinas.