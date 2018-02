EUA veem ação mais forte da China sobre Coreia do Norte, diz enviado Os Estados Unidos estão otimistas de que a China vai tomar medidas enérgicas contra a Coreia do Norte e fizeram um apelo a Pequim para aumentar a fiscalização das instituições financeiras com relações com Pyongyang, disse na sexta-feira o subsecretário do Tesouro dos EUA para Terrorismo e Inteligência Financeira, David Cohen.