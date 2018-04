EUA veem avanços em diálogo com Coreia do Norte O primeiro contato dos EUA com a Coreia do Norte desde a ascensão de um novo e inexperiente líder no país de regime comunista resultou em alguns avanços, embora não haja sinais de maior flexibilidade por parte de Pyongyang sob o comando de Kim Jong-un, disse um diplomata norte-americano na sexta-feira.