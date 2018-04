EUA veem como improvável ação militar da Coreia do Norte

"Não acho que tenha havido uma mudança comensurável na postura dos militares da Coreia do Norte que sugira uma tentativa de implementar operações", afirmou Gates a repórteres ao chegar a Bruxelas para reunião de ministros da Defesa da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Mas ele disse que Pyongyang é tão imprevisível que provavelmente não seria "sábio" descartar ameaças norte-coreanas improvisadas de ações militares.

Potências mundiais têm discutido plano de punir a Coreia do Norte com novas sanções após o país ter promovido um teste nuclear em maio.

Um esboço de uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, preparado pelos EUA e endossado pelos outros quatro membros permanentes, além do Japão e da Coreia do Sul, tem como objetivo abalar as já escassas finanças do país. A expectativa é que o projeto possa ser votado já na sexta-feira.

(Reportagem de Andrew Gray)