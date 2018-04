Ex-estagiária revela romance de 18 meses com Kennedy

Mimi Alford, que tinha 19 anos ao iniciar seu estágio na sede do governo, em 1962, conta o caso no livro "Once Upon a Secret: My Affair with President John F. Kennedy" ("Era Uma Vez um Segredo: Meu Caso com o Presidente John F. Kennedy").

Em entrevista à NBC, Alford disse que decidiu escrever o livro para evitar que seu segredo se tornasse "letal".

"Não é tanto que eu sinta que esteja me expondo, estou realmente me livrando de um peso -para mim, foi algo muito difícil de fazer", disse ela na entrevista, a ser exibida na quarta-feira.

Ela contou que, apenas quatro dias depois de começar o estágio, já nadava com o presidente, e que fazia sua lição de casa a caminho de Washington, onde ia fazer sexo com Kennedy.

"Eu deveria me sentir culpada. Ele era casado com a senhora (Jacqueline) Kennedy. Mas na época não me senti culpada", contou ela.

Desde que Kennedy foi assassinado, em 1963, surgiram inúmeros relatos de relacionamentos extraconjugais dele, inclusive com a atriz Marilyn Monroe.

