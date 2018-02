Ex-funcionário da Boeing é condenado por espionagem

Um ex-funcionário de origem chinesa da Boeing foi condenado na terça-feira, 8, a 15 anos de prisão por acumular informações sobre uma nave espacial para entregá-la ao governo chinês, informou a imprensa americana.

De acordo com o juiz Cormac Carney, Dongfan "Greg" Chung, de 74 anos, espionou para a China durante mais de 30 anos, disse o jornal "USA Today". Segundo os registros judiciais do Condado de Orange, quando Chung foi detido, em fevereiro de 2008, agentes federais encontraram em sua casa 250 mil documentos de companhias como Boeing e Rockwell, além de uma série de correspondências com funcionários chineses.

Nesses documentos havia informação sobre uma nave espacial e outros materiais estratégicos de defesa como o foguete Delta IV, o avião de combate F-15, o bombardeiro B-52 e o helicóptero CH-46/47 Chinook.

Chung começou a trabalhar para a Rockwell Internacional em 1973, empresa que foi posteriormente adquirida pela Boeing e dedicou a maior parte de sua carreira à função de analista na seção de fuselagem de naves espaciais.

Segundo o jornal "The New York Times", o engenheiro, que se declarou inocente, foi o primeiro condenado em um julgamento por crimes financeiros desde que a Ata de Espionagem Econômica virou lei em 1996.