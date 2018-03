Ex-namorada de atirador de Wisconsin é presa por posse de arma

A acusação de posse de arma de fogo por um criminoso será apresentada pela Procuradoria Distrital do Condado de Milwaukee contra Misty M. Cook, 31, segundo um breve comunicado divulgado pelo Departamento de Polícia de South Milwaukee.

O comunicado não diz onde ou quando Cook foi presa.

No domingo, Wade Michael Page, seu ex-namorado, matou a tiros seis membros do Templo Sikh de Wisconsin, em Oak Creek, ao sul de Milwaukee, antes de um policial matá-lo. O veterano do Exército, de 40 anos, também feriu quatro pessoas, incluindo um policial.

As autoridades federais disseram que estavam tratando o ataque como um possível ato de terrorismo doméstico. Page esteve envolvido em grupos de supremacia branca e foi membro de bandas de rock skinhead.

Cook e Page viveram juntos em South Milwaukee antes de terminarem o relacionamento em junho, segundo os vizinhos.