EXCLUSIVO-Embaixador alerta contra avanço do Irã no Iraque O embaixador norte-americano no Iraque alertou na quinta-feira que a desocupação militar do país abrirá as portas para "um grande avanço iraniano", que ameaçaria interesses dos EUA na região. O diplomata Ryan Crocker também acusou Teerã de tentar enfraquecer o governo iraquiano, liderado por xiitas, para que "de uma forma ou outra (o Irã) o controle". O Irã nega as acusações norte-americanas de que estaria armando e treinando milícias xiitas do Iraque. Crocker e o comandante militar dos EUA no país, general David Petraeus, devem apresentar em setembro ao Congresso um relatório sobre aspectos políticos e militares que será definitivo para a permanência ou retirada das tropas. As pesquisas sugerem que a maioria dos norte-americanos está contra a guerra, iniciada há mais de quatro anos. Os democratas, majoritários no Congresso, querem que o governo comece a retirar as tropas assim que possível. A Casa Branca resiste a tais apelos. "Se a liderança quiser agir de forma diferente, tenho a obrigação de conversar um pouquinho sobre as consequências de retirar (as tropas)", disse Crocker à Reuters em seu escritório, na chamada Zona Verde de Bagdá. "Uma área de clara preocupação é o Irã. Os iranianos não vão a lugar nenhum. Tenho preocupações significativas de que uma retirada da coalizão levaria a um grande avanço iraniano. E precisamos considerar quais seriam as consequências disso." Crocker já encontrou três vezes o embaixador do Irã em Bagdá para discutir tais preocupações, apesar do apoio declarado de Teerã ao governo iraquiano. O Irã diz que a violência no Iraque é resultado da ocupação norte-americana. "Com base no que vejo no terreno, acho que eles estão buscando um Estado que possam, de uma forma ou outra, controlar, enfraquecido a ponto de que Teerã possa estabelecer sua agenda", afirmou Crocker. O veterano diplomata, que fez a maior parte da sua carreira no Oriente Médio e é fluente em árabe, disse que o Irã está buscando "maior influência, maior pressão sobre o governo". No relatório de setembro, Petraeus vai analisar os resultados do reforço militar de 30 mil soldados enviado neste ano pelo governo Bush, enquanto Crocker vai relatar o --por enquanto pífio-- processo de reconciliação política entre as facções iraquianas.