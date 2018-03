Executivos veem Obama como melhor para economia mundial, diz pesquisa

Texto atualizado às 12h03

LONDRES - Uma pesquisa feita com executivos do mundo todo e divulgada na sexta-feira, 17, mostra que Barack Obama é visto nesse grupo como uma força mais positiva para a economia global do que seu rival na eleição presidencial de novembro nos EUA, Mitt Romney.

Entre 1.700 entrevistados, 42,7 por cento disseram que o presidente democrata, candidato a um novo mandato, tem mais chances de promover a prosperidade, ao passo que 20,5 por cento apontam o republicano Romney como melhor. O restante respondeu "nenhum".

Entre os executivos dos EUA, no entanto, uma ligeira maioria considera Romney melhor que Obama.

A pesquisa do Financial Times foi feita antes de o republicano ter indicado o deputado conservador Paul Ryan como seu companheiro de chapa. Ryan é conhecido por suas posições rígidas no combate aos gastos públicos e ao déficit orçamentário.