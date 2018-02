Exército dos EUA envia armas a combatentes curdos que defendem cidade síria

O Comando Central dos EUA disse ter entregue armas, munições e suprimentos médicos para os curdos que estão tentando evitar um massacre por parte do Estado islâmico, grupo que se apoderou de vastas extensos de território na Síria e no Iraque este ano.

O principal grupo curdo sírio defendendo Kobani dos militantes Estado Islâmico disse nesta segunda-feira ter recebido uma "enorme quantidade" de munições e armas.

Kobani, também conhecida como Ayn al-Arab, está cercada por combatentes do Estado Islâmico no leste, oeste e sul, e limitada a norte pela fronteira com a Turquia.

O governo turco recusou pedidos de curdos sírios para que abrisse um corredor pelo qual os curdos de Kobani pudessem ser reabastecidos.

A Turquia vê os curdos sírios com profunda desconfiança por causa de suas ligações com o PKK - um grupo que pegou em armas por décadas pelos direitos dos curdos na Turquia.

O "reabastecimento" de combatentes curdos marca uma escalada no esforço dos EUA para ajudar as forças locais na Síria a derrotar o Estado Islâmico, grupo militante sunita radical, após anos de tentativas dos EUA de para evitar ser arrastado para a guerra civil síria, que já dura mais de três anos.