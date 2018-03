Explosão de tanque em fábrica de celulose mata três nos EUA

Três trabalhadores morreram nesta terça-feira, 29, na explosão de um tanque de armazenamento em uma fábrica de celulose de Wisconsin, nos Estados Unidos, informou a empresa. Em uma nota, a Packaging Corporation of America disse que, na hora da explosão, os três funcionários trabalhavam na manutenção do tanque de armazenamento de celulose. Um quarto trabalhador que ficou ferido no acidente foi levado para um centro médico, mas não há informações sobre o seu estado de saúde, disseram fontes da Polícia. Uma investigação foi aberta para esclarecer o ocorrido. Fontes do Corpo de Bombeiros da localidade de Tomahawk disseram que cerca de dez pessoas estavam trabalhando perto do tanque quando houve a explosão. "Houve uma explosão e, por um momento, alguns trabalhadores ficaram presos no lugar até serem resgatados", declarou um porta-voz do Corpo de Bombeiros à imprensa local. A fábrica de celulose produz artigos de papelão para empacotadoras e faz parte de um complexo de instalações que ocupa vários quarteirões.