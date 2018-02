Explosão em hotel em construção fere 14 nos EUA

Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas nesta segunda-feira, 20, em uma explosão registrada em um hotel em construção na cidade de San Diego, no estado americano da Califórnia, informaram as autoridades. Um porta-voz do Corpo de Bombeiros disse que as causas da explosão, que provocou graves danos em pelo menos quatro andares do prédio, ainda não foram determinadas. Segundo o funcionário, três pessoas foram internadas num hospital da região com queimaduras graves. O hotel em construção fica perto do centro de convenções da cidade.