Explosão em shopping de Chicago deixa ao menos 9 feridos

Uma grande explosão ocorreu em um shopping na cidade de Waukegan, subórbio de Chicago, Illinois, nesta quinta-feira, 28, deixando pelo menos nove feridos. O incidente aconteceu por volta das 12 horas, no horário local, em um salão de cabeleireiros, atingindo as lojas vizinhas, e pode ter sido causado devido a um vazamento de gás. Oito dos feridos foram hospitalizados, embora nenhum corra risco de vida. A outra pessoa atingida foi tratada no próprio local, informou Dan Young, subdiretor do corpo de bombeiros de Waukegan. As autoridades confirmaram que o telhado do centro comercial explodiu, entre uma loja de telefonia, um salão de cabeleireiros e uma loja de roupas masculina. Varias vitrines ficaram destruídas e os tetos de alguns estabelecimentos caíram. As equipes de resgate conseguiram controlar o fogo e seguem em busca de uma pessoa desaparecida que, segundo relatos, estaria presa sob os escombros. As emissoras de TV americanas exibiram imagens aéreas do shopping, nas quais podem ser vistas várias lojas com os tetos destruídos por causa da explosão. A verdadeira causa da forte explosão ainda é investigada pelas autoridades. Matéria atualizada às 20h50 para acréscimo de informações