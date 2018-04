Explosivo plástico é achado em cemitério de Nova York

Não houve risco de detonação, e os explosivos "parecem ter passado um tempo significativo por lá", segundo o comissário de polícia Ray Kelly.

Sete tijolos de explosivos plásticos foram encontrados num saco de lixo preto no cemitério Marble, no bairro do East Village, em Manhattan.

Uma mensagem escrita a giz numa parede próxima dizia: "Realmente espero que um de vocês encontre isso", mas não ficou claro se o recado tem a ver com os explosivos, segundo Kelly.

Os explosivos C-4 são usados por militares para arrombar portas e limpar obstáculos.

O Marble é o mais antigo cemitério público laico de Nova York, segundo seu site. A maioria dos seus 2.070 enterros ocorreu entre 1830 e 1870, e o último foi em 1937.

(Reportagem de Bernd Debusmann Jr)