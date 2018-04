Falar de manipulação em dado de emprego é 'ridículo', diz secretária

WASHINGTON - A secretária do Trabalho dos Estados Unidos, Hilda Solis, ao responder a uma pergunta feita por um jornalista de TV que colocou em dúvida a validade dos dados de desemprego nos Estados Unidos, disse nesta sexta-feira, 5, que a ideia de que os números poderiam ter sido manipulados é "ridícula".

Taxa de desemprego nos EUA é a menor desde janeiro de 2009

"Eu me sinto insultada quando ouço isso, porque temos uma organização civil de serviços muito profissional. São os nossos melhores e mais bem treinados indivíduos", disse ela à CNBC. "É realmente ridículo ouvir esse tipo de afirmação".

O ex-CEO da General Electric Jack Welch escreveu no Twitter uma mensagem colocando em dúvida a validade dos dados de emprego logo após a divulgação oficial do Departamento do Trabalho, nesta sexta-feira.

A taxa de desemprego caiu para uma mínima em quase quatro anos de 7,8 por cento em setembro, um potencial impulso para a tentativa de reeleição do presidente Barack Obama.

O Departamento do Trabalho informou que o desemprego caiu no mês passado em 0,3 ponto percentual, para o menor nível desde janeiro de 2009, com os empregadores acrescentando 114 mil novas vagas.