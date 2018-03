Falhas nucleares derrubam comando da Força Aérea dos EUA Falhas envolvendo a segurança do arsenal nuclear norte-americano levaram o secretário de Defesa Robert Gates a demitir na quinta-feira os dois principais comandantes da Força Aérea dos Estados Unidos. Gates disse que dois incidentes -- o embarque de detonadores nucleares para Taiwan, e a colocação inadvertida de seis bombas atômicas em um bombardeiro que sobrevoou todo o país -- expuseram um problema sistêmico na Força Aérea e uma erosão das normas nucleares. Ele disse que ambos os casos, "embora diferentes nas especificidades, têm uma origem em comum -- a erosão gradual dos padrões nucleares e uma falta de eficácia na supervisão por parte da liderança da Força Aérea". Fontes oficiais disseram que Gates solicitou a demissão do secretário da Força Aérea, Michael Wynne (civil), e do chefe-de-gabinete, brigadeiro Michael Moseley. Ambos apresentaram os pedidos na quinta-feira. Gates pediu ao ex-secretário de Defesa James Schlesinger que lidere uma equipe que avaliará as mudanças políticas e organizacionais necessárias para melhorar o controle sobre o arsenal nuclear. "Em geral a Força Aérea não tem sido suficientemente crítica do seu desempenho prévio, e isso levou a problemas recorrentes de natureza similar", disse Gates. Os dois incidentes que levaram às demissões ocorreram em 2006 e 2007. Mas há outras questões delicadas para a Força Aérea resolver, como um contrato de marketing de 50 milhões de dólares para um show aéreo e a tentativa de comprar mais aviões Boeing C-17, apesar das negativas do Pentágono. Gates também discorda da ênfase da Força Aérea na compra de armas de pouca utilidade nas guerras do Iraque e Afeganistão. O sofisticado caça F-22, por exemplo, não fez uma só missão nesses conflitos, mas continua sendo prioridade para os brigadeiros. O secretário de Defesa, no cargo de 2006, costuma demitir subordinados quando eles parecem rejeitar ou minimizar a responsabilidade por problemas. Foi assim em março de 2007 com o secretário do Exército, Francis Harvey, afastado em reação aos problemas no hospital militar Walter Reed. (Reportagem adicional de Andrea Shalal-Esa, Jim Wolf e David Morgan)