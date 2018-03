Falso alerta de homem armado fecha universidade em Boston

O MIT fechou o campus durante as buscas, que mobilizaram várias forças de segurança, inclusive a polícia de Cambridge, cidade nos arredores de Boston, após uma denúncia de que uma pessoa estava usando um grande rifle e colete à prova de balas.

"Não se encontrou ninguém armado no prédio ou no campus, e a polícia acredita que esse evento, tal como relatado, não aconteceu", afirmou a polícia de Cambridge, que continuará a investigar o incidente junto com o MIT.

(Por Ross Kerber and David Bailey)