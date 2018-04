Família Obama ainda busca igreja para frequentar

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e sua mulher, Michelle, ainda procuram por uma igreja para ir com regularidade em Washington, afirmou a Casa Branca na quinta-feira, 5. Em sua coletiva de imprensa diária, o porta-voz da Casa Branca, Robert Gibbs, disse que os Obama chegaram a visitar algumas igrejas no período da posse presidencial, em 20 de janeiro. No entanto, o porta-voz lembrou que o presidente e sua mulher gostariam de ter um pouco mais de tempo para decidir sobre o assunto. Ao contrário de seu antecessor, George W. Bush, que ia com regularidade rezar aos domingos, desde que tomou posse Obama ainda não foi a uma igreja. Obama, segundo Gibbs, sente falta de uma igreja para ir com regularidade. O porta-voz disse ainda que, levando em conta os problemas econômicos do país, Obama provavelmente reza, embora não seja em uma igreja.