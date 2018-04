Família que mora em caverna coloca casa à venda no eBay

Com a crise imobiliária nos Estados Unidos, uma família que vive em uma casa dentro de uma caverna no subúrbio de Saint Louis, no estado de Missouri, perto da divisa com o estado de Illinois, colocou a casa à venda no eBay. Os lances começam em US$ 300 mil. Curt e Deborah Sleeper compraram uma propriedade de 3 acres (mais de 12 mil metros quadrados) com uma caverna na cidade de Festus em 2004, depois de tê-la visto na internet. O filho mais velho do casal, Theodore Wesley, nasceu na casa o último final de semana. Agora, o casal está com dificuldade em pagar uma gorda prestação do financiamento que vencerá em breve. Por isso, estão tentando um financiamento privado. Se conseguirem, não terão que vender a casa. Eles não estão aceitando doações para pagar o financiamento. O casal construiu uma casa de três quartos dentro da caverna. A propriedade conta com 14 cachoeiras e o a caverna já foi palco de shows para vários artistas, como Ike e Tina Turner. (com AP)