Familiares de iraquianos mortos processam Blackwater

Familiares de cidadãos iraquianos que morreram em um tiroteio envolvendo funcionários da empresa de segurança privada americana Blackwater entraram com um processo nos Estados Unidos contra a companhia nesta quinta-feira, 11. Ocupação do Iraque A ação, que foi impetrada na corte distrital de Washington, afirma que a empresa recebeu mais de US$ 1 bilhão do governo americano desde 2001 e que os seguranças violaram as leis americanas no tiroteio do último dia 16. Dezessete iraquianos morreram no episódio. "A Blackwater transformou a imprudência em lucros às custas de civis inocentes", disse o diretor executivo da organização Centro de Direitos Constitucionais, responsável pela ação nos Estados Unidos. O processo foi movido pelas famílias de três dos mortos e por um iraquiano ferido. A porta-voz da Blackwater Anne Tyrrel informou que a companhia estava ciente da ação. "Como trata-se de uma questão sob investigação pelo FBI, nós evitaremos comentar as especificidades do caso. Afirmamos apenas que iremos nos defender com vigor." O FBI está há uma semana nos Estados Unidos para investigar o incidente. Caso haja provas, a Blackwater poderá ser processada pelo Departamento de Justiça. A empresa protege diplomatas americanos durante seus deslocamentos pelas perigosas ruas de Bagdá.