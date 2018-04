FBI busca mulher que criou menina sequestrada nos EUA há 23 anos

Autoridades afirmaram que não conseguiram localizar Ann Pettway, que está em liberdade condicional como parte de um processo de peculato na Carolina do Norte no ano passado.

A família da garota de 23 anos, Carlina White, buscava respostas ao mesmo tempo em que comemorava sua volta para casa. Carlina desapareceu de um hospital do Harlem em 1987, disse a avó Elizabeth White.

"O FBI está tentando resolver o caso", disse White. "Eles estão querendo saber quem na família Pettway está envolvido e quem não está. Na verdade, acho que toda a família sabia disso."

Quanto ao retorno da menina desaparecida, ela disse que a todos estavam extremamente felizes. "Nossos amigos e familiares não veem a hora de se juntar para uma grande reunião em família", disse.

Acredita-se que Pettway tenha criado Carlina em Bridgeport, no Connecticut. O FBI não comentou o caso, e tentativas de falar com Pettway e seus familiares naquela cidade fracassaram.

A polícia de Nova York disse que em 1987, a mãe de Carlina, Joy White, tinha apenas dado à luz quando entregou a recém-nascida para uma mulher vestida de enfermeira num hospital. O bebê nuca mais foi visto.

Sem saber de sua verdadeira identidade, Carlina foi criada como Nejdra Nance em Bridgeport, a 70 quilômetros de sua verdadeira casa.

Ela ficou desconfiada de que algo estava errado quando sua suposta família não lhe entregou sua certidão de nascimento, e começou a rastrear seus pais biológicos em Nova York por meio do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas.

"Carlina entrou em contato conosco e indicou que estava desconfiada sobre sua identidade", disse à Reuters o presidente do centro, Ernie Allen. "Nós a entrevistamos, reunimos os fatos e detalhes e comparamos as informações com uma variedade de casos de crianças desaparecidas que tínhamos em nosso banco de dados."

Um teste de DNA confirmou que Carlina era a menina desaparecida.