FBI executa mandados de busca vinculados a ataques pró-WikiLeaks

O FBI informou na quinta-feira que seus agentes executaram mais de 40 mandados de busca nos Estados Unidos como parte de sua investigação sobre os ataques cibernéticos pró-WikiLeaks supostamente feitos por um grupo chamado "Anonymous".

Segundo a polícia federal norte-americana, os ataques foram facilitados por um programa de computador que o grupo disponibilizou gratuitamente na Internet.

"O FBI está trabalhando de perto com seus parceiros internacionais para atenuar essas ameaças", afirmou a agência em comunicado, acrescentando que havia outras investigações e ações não especificadas na Holanda, Alemanha e França.

O WikiLeaks, fundado pelo australiano Julian Assange, divulgou documentos diplomáticos dos Estados Unidos que incluíam informações constrangedoras de líderes mundiais, assim como documentos secretos relacionados às guerras no Iraque e no Afeganistão.

Em dezembro do ano passado, o grupo fez uma série de ataques online contra instituições que eles consideravam inimigas do WikiLeaks, tirando do ar temporariamente os sites na Internet de Visa, MasterCard e Amazon.