FBI prende dois suspeitos de planejar ataque com explosivos em Ferguson, diz fonte Dois homens suspeitos de comprar explosivos com planos de detoná-los durante protestos em Ferguson, no Estado norte-americano do Missouri, quando um júri anunciar o veredicto do caso sobre a morte do jovem Michael Brown, foram presos na sexta-feira, disse uma autoridade da área de segurança pública dos EUA à Reuters.