Fechamento de Guantánamo está 'emperrado', afirma Gates Os esforços do governo norte-americano para desativar a prisão militar de Guantánamo estão em compasso de espera devido a problemas jurídicos e práticos, disse na terça-feira o secretário de Defesa dos EUA, Robert Gates. "A resposta brutalmente franca é que estamos emperrados e emperrados de várias formas", disse Gates em audiência no Senado, comentando seu desejo de acabar com a prisão, encravada em Cuba, onde os EUA mantêm suspeitos de terrorismo. Entidades de direitos humanos e muitos governos, vários deles aliados de Washington, pedem que o governo Bush feche esta prisão, alegando que ela viola o direito internacional. Muitos presos passaram anos detidos ali sem ao menos receberem acusação formal. Desde que assumiu o cargo, em 2006, Gates designou subordinados para avaliarem como seria possível fechar essa penitenciária. Um dos principais problemas, segundo o secretário, é que cerca de 70 presos podem ser devolvidos para seus países na teoria, mas não na prática. "Ou o governo deles não os aceita, ou estamos preocupados que algum governo os deixe à solta quando os devolvermos", afirmou. A base naval de Guantánamo ainda abriga cerca de 270 presos, e mais de 500 já foram liberados desde a inauguração da prisão, em janeiro de 2002, segundo os militares. O Pentágono diz que 36 ex-presos de Guantánamo "retornaram ao terrorismo suposta ou confirmadamente". Gates citou um ex-preso kuweitiano que teria cometido um atentado suicida em Mosul (norte do Iraque) em abril. Os EUA tampouco encontraram uma solução para os presos que não podem ser libertados por razões de segurança, mas que não serão indiciados pelos tribunais militares encarregados de julgarem-nos, segundo Gates. "Temos dificuldades em descobrir o que fazer com esses irredutíveis 70, 80 ou seja lá que número for", disse ele à subcomissão de defesa da Comissão de Orçamento do Senado. De acordo com o secretário, há uma relutância generalizada em manter esses presos no território norte-americano.