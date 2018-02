Ferguson sofre com violência após júri inocentar policial que matou jovem negro nos EUA Tiros foram disparados e prédios foram incendiados na cidade de Ferguson, no Estado norte-americano do Missouri, após um júri ter decidido, na noite de segunda-feira, não indiciar um policial branco que matou a tiros um jovem negro desarmado em agosto, motivando uma nova onda de violência.