Filha de Bush se casa no rancho da família no Texas

Jenna Bush, uma das filhas gêmeas do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, se casa neste sábado, 10, no rancho de seu pai em Crawford (Texas) em meio à discrição absoluta. Em seu programa de rádio semanal aos sábados, Bush mencionou o evento e disse que "esta é uma ocasião de alegria para nossa família, quando vemos a vida feliz que ela têm pela frente com seu marido, Henry" Hager. Embora Bush tenha comunicado ao mundo inteiro que sua filha está se casando, a Casa Branca considera que o casamento de Jenna e Henry - para o qual foram convidadas 200 pessoas - é um ato particular e não divulgará informações sobre o evento, apenas algumas fotos no dia seguinte. Isso não impediu que vários meios de comunicação se deslocassem até Crawford com a esperança de captar alguma informação. A família Bush já se encontra no rancho para o casamento, que começou na sexta-feira, 9, à noite com um jantar de ensaio oferecido pelo pai do noivo, John Hager - presidente do Partido Republicano na Virgínia - em Salado, perto de Crawford. A mãe da noiva e primeira-dama, Laura Bush, queria que a cerimônia fosse realizada na Casa Branca, segundo ela mesma admitiu, mas Jenna queria que o enlace deveria ser no Texas. "Nunca morei realmente na Casa Branca", declarou a filha do presidente no mês passado em entrevista à "CNN". "Passei toda a minha vida no Texas, e é no Texas que eu me sinto em casa", explicou. A cerimônia, ao ar livre, estava marcada para 19h30 (21h30, em Brasília) para evitar o calor. A noiva usará um vestido do estilista Oscar de la Renta, um dos favoritos de sua mãe. Segundo a própria Jenna descreveu à Vogue, o vestido de noiva é de organdi bordado com lantejoulas e tem uma pequena cauda. A irmã gêmea de Jenna, Barbara, será a dama de honra e estará acompanhada de 14 amigas com vestidos desenhados pela texana Lela Rose. O casal planeja viver em uma casa de dois quartos em Baltimore, perto de Washington, onde ela pensa continuar trabalhando como professora, e Henry, que se forma este mês na Escola de Negócios da Universidade da Virgínia, atuará em uma companhia elétrica.