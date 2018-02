Filha de Bush se casará no rancho presidencial do Texas

A primeira filha do presidente americano George W. Bush, Jenna, foi a última na família a saber que iria se casar. Há alguns meses, seu noivo, Henry Hager, disse a irmã gêmea de Jenna que gostaria de pedir a mão de sua irmã. Então, no retiro presidencial de Camp David, no Texas, Hager fez o pedido a Bush e à primeira-dama Laura. Veja também: Filha de Bush não sabe se votará em John McCain Por semanas, o presidente americano e a primeira-dama mantiveram o pedido em segredo. Em 15 de agosto de 2007, Hager acordou Jenna às 4 horas para uma caminhada na montanha Cadillac no Parque Nacional Acadia, em Maine. "Estava congelando", lembrou Jenna. "Mas nós levantamos e caminhamos no escuro por uma hora e meia. Quando chegamos no topo - com o nascer do sol - ele me pediu em casamento." Oficialmente, o casamento é privado, como um assunto de família. A Casa Branca não emitiu comunicados, mas o líder americano e Laura Bush deixaram escapar detalhes sobre as núpcias, marcadas para sábado, no rancho de 647 hectares em Crawford. Aqui estão os detalhes: Jenna usará um vestido de Oscar de la Renta. Mais de 200 amigos e parentes foram convidados para a cerimônia, que terá um almoço e espaço para dança. Uma tenda está sendo construída no sítio. Terá 14 damas de honra; Barbara Bush, irmã gêmea de Laura, é uma delas. Ela ajudou o noivo a escolher a aliança. O diamante, uma relíquia da família Hager, foi restaurado para o anel, que também contará com safiras. Nesta segunda-feira, 5, Bush revelou que Jenna dirá "sim" perto de um lago no rancho, em frente a cruz gigante feita de pedras calcárias texanas. O objeto, feito especialmente para o matrimônio, servirá como um marco do sítio nos próximos anos. O presidente americano disse que esta foi sua contribuição para o casamento, que a família Bush tenta manter como um caso amoroso de pouca importância. Jenna, a 22.ª filha de um presidente a se casar enquanto o pai está no poder, começou a surgir na imprensa durante o primeiro ano do governo Bush, quando foi inserida na lei que proíbe menores de idade de consumir bebidas no Texas. Depois, durante a campanha de reeleição de seu pai em 2004, foi fotografada mostrando a língua para os fotógrafos. A foto de grande circulação reforçou o lado travesso de sua personalidade. Em 2004, ela se graduou em inglês pela Universidade do Texas em Austin. Jenna deu aulas para a 3.ª série em uma escola em Washington. Atualmente, ela escreve livros de viagens. Depois de estágio na Unicef na América do Sul, ela escreveu Ana's Story: A Journey of Hope, sobre uma mãe solteira que sofria de Aids. Nas últimas semanas, ela estava viajando pelos Estados Unidos com a primeira-dama americana promovendo seu livro Read All About It, que conta a história de um garoto que descobre o prazer da leitura. Hager, filho de um importante líder republicano, conheceu o pai de Jenna durante a campanha de reeleição de 2004. O noivo, formado pela Universidade Wake Forest, trabalhou como assistente do ex-conselheiro político de Bush, Karl Rove, e do Secretário do Comércio, Carlos Gutierrez. Hager, que fará 30 anos um dia antes do casamento, está pronto para receber seu título de mestrado em administração no final deste mês pela universidade de Virgínia Darden School of Business. Depois do casamento, o casal planeja viver em uma residência de dois quartos e dois banheiros no sul de Baltimore, onde ela planeja voltar a lecionar e ele trabalhará para a Constellation Energy, uma empresa fornecedora de energia elétrica.