Filhote da família Obama chega à Casa Branca em abril

O novo integrante da família Obama deve chegar à Casa Branca logo depois do feriado da Semana Santa, disse a primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, à revista People que chega às bancas nesta sexta-feira, 27. Na entrevista, Michelle diz que o novo morador da residência mais importante dos EUA será um cachorro da raça Cão D'Água Português, que deve ser comprado logo no começo de abril. Ela revela ainda como a vida da família melhorou com a mudança, já que agora conseguem passar mais tempo juntos, problema que enfrentaram durante os dois anos de campanha presidencial. Veja também: Visite nossa cozinha, com Michelle Obama O presidente americano, Barack Obama, prometeu publicamente a suas filhas, Sasha, de sete anos, e Malia, que poderiam ter um cachorro na Casa Branca durante discurso de agradecimento após a vitória eleitoral. A busca pelo animal de estimação da família presidencial gerou um grande interesse do público americano, e Obama brincou em algumas ocasiões dizendo que foi o maior anúncio que ele poderia proclamar. Os cachorros da raça Cão D'Água Português, originais da Península Ibérica, quase não soltam pelo, o que lhes transforma em uma opção muito popular entre as pessoas alérgicas. A filha mais velha dos Obama, Malia, de 10 anos, é alérgica, o que tinha complicado a busca por um animal de estimação adequado. "Esta raça tem um temperamento muito bom. Eles também não são muito grandes ou muito pequenos", explicou a primeira-dama ao justificar a escolha. "Além disso, outros donos destes cachorros que são nossos amigos estão encantados com eles, e por isso estamos pensando em escolher esta raça", disse. Mas Michelle tem um problema: o nome do cãozinho. As meninas já propuseram vários nomes, incluindo Frank e Moose, mas Michelle Obama não concorda. "Eu falei 'não, vamos trabalhar um pouco mais em cima desses nomes'", disse ela. Família unida Poucas coisas agradam tanto a um pai ou mãe quanto fazer as refeições com seus filhos e colocá-los para dormir, e essas são duas razões pelas quais Michelle Obama diz que sua nova vida na Casa Branca é confortante. A primeira-dama revelou alguns detalhes sobre sua vida familiar no mês transcorrido desde a posse do presidente Barack Obama, quando ela, o presidente e suas filhas se mudaram para o endereço 1600 Pennsylvania Avenue, em Washington. Depois de passar mais de um ano dormindo em hotéis, entre malas, na campanha presidencial, Michelle Obama diz que hoje a família janta junta todas as noites, trocando ideias sobre os altos e baixos de seu dia. Mais tarde, o presidente pode dar boa noite a suas filhas antes de elas dormirem. "Há anos não tínhamos a oportunidade de passar tanto tempo juntos, então isso explica porque estamos nos sentindo tão bem neste lugar", disse a primeira-dama à People. Faz parte da rotina da família a malhação diária de Michelle e seu marido às 5h30 e o café da manhã juntos, antes de seus respectivos dias de trabalho começarem. Michelle disse que os segredos do casamento bem sucedido deles incluem a capacidade de rirem juntos e a capacidade de Obama de guardar a calma em momentos de estresse. Mas ela não chegou a dizer que os dois são um exemplo de perfeição conjugal. "Não quero que ninguém pense que é fácil. Funciona porque nós dois nos esforçamos realmente para isso. Temos um casamento forte, mas não é perfeito." Michelle disse que seu marido parou de fumar, por enquanto, e que Malia e Sasha ainda têm que fazer seus deveres na casa: arrumar suas camas e seus quartos e tirar a mesa depois do jantar. "As pessoas aqui querem facilitar nossa vida. Mas já expliquei aos funcionários que crianças pequenas não precisam que suas vidas sejam superfáceis. Elas são crianças", disse ela.