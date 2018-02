Flórida prende homem por incêndios criminosos

Um homem foi detido nesta quarta-feira, 14, sob a acusação de provocar deliberadamente os incêndios em Palm Bay, Flórida, segundo afirmaram autoridades à CNN. Brian Crowder, de 31 anos, foi preso após tentar correr de policiais em um campo, afirmou o chefe de polícia Bill Berger em entrevista coletiva. "Não estou afirmando que ele seja o único individuo ligado aos incêndios criminosos, mas posso afirmas que fizemos uma prisão", disse Berger. Um morador acionou a polícia para reportar que teria visto um homem ateando fogo de um carro. Segundo o chefe dos bombeiros, Jim Stables, as chamas atingiram apenas algumas plantas. Após o incidente, um policial parou um veículo com as descrições da denúncia, mas o motorista desceu do carro e fugiu correndo. O carro foi abandonado nas proximidades da casa do detido, que correu para o campo quando os policiais chegaram na residência. Guiados por moradores, cerca de 60 oficiais cercaram o suspeito até que um policial com um cão farejador o encontrou. Segundo a porta-voz da polícia Yvonne Martinez, Crowder foi hospitalizado para tratar os ferimentos e arranhões provocados pela fuga. Ele será detido por violar condicionais, mas nada relacionado com incêndios criminosos. O suspeito tem diversas acusações envolvendo roubou e furto de veículos e outros crimes menores. Autoridades, porém, não confirmaram se ele é considerado suspeito por todos os incêndios que já destruíram mais de 10 mil hectares na Flórida. A seca pela qual a Flórida passa atualmente, combinada com a presença de vento e baixa umidade, são fatores que incidiram na propagação do fogo em vários condados do Estado.