Foley e outros reféns do Estado Islâmico sofreram simulação de afogamento, diz jornal Pelo menos quatro reféns de militantes do Estado Islâmico na Síria, incluindo o jornalista norte-americano James Foley, sofreram simulação de afogamento, relatou o jornal The Washington Post nesta quinta-feira, citando pessoas familiarizadas com o tratamento de reféns ocidentais.