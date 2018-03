Força Aérea americana pode usar aviões brasileiros no Iraque

A Força Aérea americana pode usar em missões de vigilância no Iraque os aviões de ataque leve Super Tucano, da Embraer. Segundo revelou nesta segunda-feira, 2, o vice-presidente da empresa para mercado de Defesa, Luis Carlos Aguiar, a companhia participa de uma oferta direta para fornecimento de oito aeronaves que seriam empregadas em missões de vigilância armada. Veja também: Mortes de soldados no Iraque atinge baixa recorde O Pentágono quer aumentar o controle sobre as fronteiras com o Irã e a Síria, por onde passa grande parte dos suprimentos e armas enviados por grupos islâmicos radicais que apóiam os insurgentes. As aeronaves são do mesmo modelo das que foram usadas pelo Colômbia para bombardear o acampamento das Farc, no Equador, em março deste ano. O ataque resultou na morte do líder da guerrilha Raúl Reyes. O Super Tucano realizaria o trabalho de observação das fronteiras a custo menor que o atual. Hoje, a vigilância é feita por helicópteros - vulneráveis às armas antiaéreas - ou caças F-16 e F-18, cujo custo de hora de vôo é estimado entre US$ 5 mil e 7 mil, ante US$ 950 do avião da Embraer. Armado com duas metralhadoras e dois mísseis, o Super Tucano pode permanecer em vôo de patrulha por até 7 horas e suporta até 1,5 toneladas de armas. A aeronave também tem capacidade de lançar bombas inteligentes. Cada Super Tucano custa entre US$ 5 milhões e US$ 9 milhões. Colaborou Beth Moreira, da Agência Estado